Keine Visa: Russische Eiskunstläufer starten nicht beim Grand Prix in Helsinki. Schon bald könnten auch Wintersportler aus anderen Sportarten von der verschärften Regelung in Finnland betroffen sein.

Helsinki/Moskau (dpa) – Russische Eiskunstläufer können wegen der verschärften Einreisebeschränkungen nicht am Grand-Prix-Wettbewerb in Helsinki am Freitag und Samstag teilnehmen. Das teilte der russische Eiskunstlauf-Verband mit. Ursprünglich sollten sieben russische Athleten in der finnischen Hauptstadt teilnehmen – drei Paarlauf-Duos und in Jewgeni Semenenko auch ein Einzelsportler. Die Internationale Eislauf-Union ISU werde stattdessen Ersatzteilnehmer einladen, hieß es.

Zuletzt hatte die finnische Regierung die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine verschärft. Die Regelung gilt seit Montag. «Solange Russlands Angriffskrieg andauert, haben russische Athleten in Finnland nichts zu suchen. Ihre Einreise in das Land wäre eine Bedrohung für die internationalen Beziehungen Finnlands», erklärte Außenministerin Elina Valtonen.

Die Neuregelung steht im Widerspruch zur Linie des Internationalen Olympischen Komitees, das zuletzt die Sanktionen gegen Russlands Athleten aufgehoben hatte und damit den Weg für eine Teilnahme der Sportler des Landes an internationalen Wettbewerben freimachte.

Russischer Eiskunstlauf-Verband ist «zutiefst enttäuscht»

Der russische Verband reagierte empört: «Die Eiskunstlauf-Föderation Russlands ist über die politisch motivierte Entscheidung Finnlands gegenüber unseren Athleten zutiefst enttäuscht.» Den russischen Eiskunstläufern drohen auch Einreisebeschränkungen für die WM im März, die ebenfalls in Finnland in Tampere ausgetragen wird. Man werde weiterhin mit dem Weltverband zusammenarbeiten, um die Teilnahme russischer Eiskunstläufer an allen möglichen Wettbewerben sicherzustellen, hieß es in einer Stellungnahme des russischen Verbands.

In den kommenden Wochen finden auch in anderen Wintersportarten wichtige Veranstaltungen in Finnland statt. So steigt vom 27. bis 29. November in Ruka der Weltcup im Skispringen, im Skilanglauf und in der Nordischen Kombination. Am vergangenen Wochenende machte der Alpine Ski-Weltcup in Levi nördlich des Polarkreises Station. Dort durften russische Sportler als neutrale Athleten aber noch teilnehmen.