Der neue Bundestrainer hat seinen ersten Weltcup-Kader benannt. Ein prominenter Skispringer ist in Norwegen nicht dabei.

Planegg/Lillehammer (dpa) – Die deutschen Skispringer starten ohne den fünfmaligen Weltmeister Karl Geiger in den Weltcup-Winter. Der 33-Jährige gehört nicht zum sechsköpfigen Aufgebot, das der neue Bundestrainer Andreas Mitter für den Auftakt im norwegischen Lillehammer an diesem Wochenende nominiert hat. Für das deutsche Team starten die Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger sowie Felix Hoffmann, Pius Paschke, Ben Bayer und Max Unglaube.

Geiger hatte in der Saisonvorbereitung mit Knieproblemen zu kämpfen. «Wir haben uns dazu entschieden, dass wir dem Karl noch die Zeit geben, sich vorzubereiten», sagte Mitter. Der Oberstdorfer sei «ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft». Mitter erklärte zudem: «Er hat das Potenzial und die Möglichkeit, dass er da wieder hinkommt, wo er schonmal war.»

Schon in der vergangenen Saison konnte Geiger, der 2018 und 2022 insgesamt drei Medaillen bei Olympischen Winterspielen gewann, seine Fähigkeiten nur sehr sporadisch zeigen.