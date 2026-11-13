Russische Rennrodler dürfen weiterhin als neutrale Athleten nur in Einzel-Wettbewerben und nach einer Einzelprüfung starten. Neu ist eine Regelung für den russischen Nachwuchs.

Berchtesgaden (dpa) – Russische Rodler und Rodlerinnen sind bei Teamwettbewerben weiter ausgeschlossen. Das gelte auch für die Doppelsitzer. Darauf einigte sich der Rodel-Weltverband FIL auf dem außerordentlichen Kongress in Berchtesgaden, der auch formal neue FIL Anti-Doping-Regeln ab dem 1. Januar 2027 verabschiedete.

Im Einklang mit den Entscheidungen des Internationalen Sportgerichtshofs Cas, die bereits vor den Olympischen Winterspielen 2026 getroffen wurden, stimmte der Kongress für die Fortführung des Prozesses für die Individuellen Neutralen Athleten (AIN). Demnach müssen sich die russischen Rodler weiterhin einem unabhängigen Prüfverfahren unterziehen. Sie dürfen nicht dem russischen Militär oder anderen Streitkräften angehören und sich nicht öffentlich für den Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen haben.

Neu ist die Regelung für den Nachwuchs

Ab dieser Saison, die mit dem Weltcup Ende November in Winterberg startet, dürfen auch die russischen Jugend- und Juniorenathletinnen und -athleten des russischen Verbands als neutrale Teilnehmer bei FIL-Wettkämpfen in den Einzeldisziplinen starten. Dies gilt jedoch nicht in Mannschaftsbewerben.