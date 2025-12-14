Rodeln: Langenhan rast «im Überlebensmodus» auf Platz zwei

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehen mit unterschiedlichen Gefühlen aus dem zweiten Weltcup-Rennen. Während Max Langenhan einen Podestplatz einfährt, gehen die Frauen komplett leer aus.

Park City (dpa) – Rodel-Weltmeister Max Langenhan hat beim Weltcup-Rennen in Park City/USA den zweiten Platz eingefahren und sich damit im Gesamtweltcup auf den zweiten Platz vorgeschoben. Rekordweltmeister Felix Loch gelang in Durchgang zwei immerhin Wiedergutmachung für den verkorksten ersten Tag, in Richtung Podium ging für ihn jedoch ebenso wenig wie für Titelverteidigerin Julia Taubitz bei den Frauen.

«Die Bahn ist unglaublich schwierig, ich war die ganze Zeit im Überlebensmodus», sagte Langenhan, der sich bei seinem Debüt auf der Olympia-Bahn von 2002 und 2034 lediglich Überflieger Jonas Müller aus Österreich geschlagen geben musste. Der Zweite des Auftakts in Winterberg war nach zwei Durchgängen 0,257 Sekunden schneller als Langenhan und bekam dafür Anerkennung von seinem deutschen Kontrahenten: «Jonas hat fantastische Arbeit geleistet – herzlichen Glückwunsch!»

Der Italiener Leon Felderer (+0,508 Sekunden) wurde Dritter, David Nößler behielt als Sechster hauchdünn die Nase vor Loch, der am zweiten Tag als Zweitschnellster ins Ziel gerast kam, damit sieben Plätze gut machte und am Ende «ein bisschen mehr zufrieden» war.

Beste deutsche Frau war Merle Fräbel, die nach ihrem zweiten Platz zum Auftakt diesmal Sechste wurde. Taubitz machte sieben Ränge gut und wurde Achte. Den Sieg sicherte sich Summer Britcher aus den USA vor der Italienerin Verena Hofer (+0,105) und ihrer Landsfrau Ashley Farquharson (+0,109). In der Team-Staffel gewann Italien vor Österreich und den USA, Deutschland kam nur auf Platz fünf.