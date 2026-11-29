Julia Taubitz und Felix Loch verpassen den Sieg in Winterberg. Auch die Teamstaffel schafft es nicht auf Platz eins. Damit bleiben die Rodler erstmals seit 1997 am Königssee sieglos daheim.

Winterberg (dpa) - Erstmals seit 29 Jahren ist das deutsche Rodel-Team bei einem Heim-Weltcup sieglos geblieben. Auch Julia Taubitz verpasste ihren 33. Weltcupsieg nur um 35 Tausendstelsekunden. Die Rodel-Olympiasiegerin von Cortina d'Ampezzo musste in Winterberg nur der Österreicherin Dorothea Schwarz den Vorrang lassen. Auf Rang drei kam mit Madeleine Egle ebenfalls eine Österreicherin, die nach ihrer 20-monatigen Sperre wegen drei verpasster Dopingtests erstmals wieder ein Rennen bestritt. Europameisterin Merle Fräbel landete auf Rang vier.

In der abschließenden Teamstaffel kamen die Deutschen nur auf Rang drei. Der Sieg ging nach Österreich. «Ich bin nicht unzufrieden, generell war alles ok. Wir haben etwas Pech gehabt, weil ein, zwei Hundertstel zum Sieg fehlten - wie bei Julia. Schade mit der Teamstaffel», sagte Cheftrainer Patric Leitner.

Frauen erstmals vom Männerstart

«Wenn die Österreicher hier gewinnen und wir dann bei ihnen, dann ist doch alles fein damit», sagte Taubitz schmunzelnd in der ARD mit Blick auf die WM Anfang Februar in Innsbruck/Igls. Zudem durften die Frauen auf der Bahn im Hochsauerland erstmals vom Herrenstart ran. «Es ist super lustig, sich dadurch ein bisschen mit den Männern zu duellieren, von mir aus können wir das auch auf anderen Bahnen machen», sagte die 30-Jährige, die sich im zweiten Lauf vom vierten auf den zweiten Platz verbesserte.

Zuvor war auch Routinier Felix Loch auf Rang zwei vor Olympiasieger Max Langenhan gefahren. Den Sieg holte sich mit Nico Gleirscher ebenfalls ein Österreicher. «Es waren zwei sehr schöne Läufe, ich bin mit dem Einstand sehr zufrieden», sagte der 37 Jahre alte Loch.

Wendl/Arlt abgeschlagen

Die Rodel-Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt verpassten beim 50. FIL-Weltcup mit Rang sechs das Podium sogar deutlich. Die Doppelsitzer hatten 0,196 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Letten Martins Bots und Roberts Plume. «Wir hatten für diese Bedingungen leider nicht das richtige Setup gefunden», sagte Wendl angesichts der sehr feuchten Bahnbedingungen.

Bei den Frauen schaffte das Thüringer Duo Elisa Storch und Pauline Patz immerhin Rang zwei hinter den Österreicherinnen Selina Egle/Michaela Kipp.