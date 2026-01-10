Rennrodlerin Taubitz: Erst aufs Podest, dann zurück ins Bett

Julia Taubitz kommt in Schwung. Und das, obwohl die deutsche Rennrodlerin gesundheitlich angeschlagen ist.

Winterberg (dpa) – Eine verschnupfte Julia Taubitz hat den Sieg beim Heim-Weltcup nur knapp verpasst. Die Gesamtweltcup-Gewinnerin musste sich in Winterberg nur Hannah Prock geschlagen geben. Sie lag 0,087 Sekunden hinter der Österreicherin. Die 25 Jahre alte Rennrodlerin aus Innsbruck hatte bereits beim Weltcup-Auftakt im Sauerland im Dezember erstmals in ihrer Karriere ganz oben auf dem Podest gestanden.

Hannah Prock übernahm die Führung im Gesamtweltcup mit zwei Punkten Vorsprung vor Julia Taubitz. Dritte beim Weltcuprennen in Winterberg wurde die Italienerin Verena Hofer, Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter aus Berchtesgaden kam auf Rang sechs.

«Bei 75 Prozent bin ich schon»

Julia Taubitz, die im Dezember in Lake Placid ihren bislang einzigen Saisonsieg eingefahren hatte, war vor den Winterberg-Rennen von den Ärzten aufgepäppelt worden, wie sie selbst in der ARD sagte. «Ich lege mich direkt wieder ins Bett und ich schone mich auch, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe», meinte die 29-Jährige. Nach ihrem fünften Saisonrennen stellte sie fest: «Bei 75 Prozent bin ich schon.»

Für die Rennrodlerinnen und Rennrodler stehen zwei Rodel-Wochen in Oberhof an, ehe es in Italien um Olympia-Medaillen geht.