Auf der gigantischen Olympia-Anlage von 2022 darf sich Selina Freitag über den nächsten Podestplatz freuen. Eine Teamkollegin muss einen Schreckmoment überstehen.

Zhangjiakou (dpa) – Überfliegerin Nika Prevc hat ihren fünften Weltcup in Serie gewonnen. Die slowenische Ausnahme-Skispringerin setzte sich auf der Großschanze im chinesischen Zhangjiakou sehr deutlich vor der Japanerin Nozomi Maruyama durch. Selina Freitag wurde Dritte.

Auf der gigantischen Anlage der Olympischen Winterspiele von 2022 sprang Prevc 136,5 und 130 Meter weit. Die Schwester von Vierschanzentournee-Sieger Domen Prevc baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup vor Maruyama weiter aus.

Sturz von Torazza

Freitag landete nach 128,5 und 125 Metern. Als zweitbeste Deutsche belegte Agnes Reisch den achten Rang. Katharina Schmid sprang auf den zwölften Platz. Emely Torazza erlebte einen Schreckmoment. Die 21-Jährige landete nach ihrem Sprung im ersten Durchgang zunächst normal, verlor dann jedoch die Kontrolle und stürzte. Den Auslauf verließ sie selbstständig.

Wegen starken Windes war der Wettkampf-Start um eine halbe Stunde verschoben worden, konnte dann aber regulär ausgetragen werden.