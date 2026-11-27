Minerva Hase und Nikita Volodin präsentieren sich beim Grand Prix in Japan in weltmeisterlicher Form. Nach dem Kurzprogramm liegen sie mit mehr als fünf Punkten Vorsprung in Führung.

Tokio (dpa) – Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin befinden sich weiter auf Erfolgskurs. Das deutsche Paarlauf-Duo zeigte beim Grand Prix in Tokio ein fehlerfreies Kurzprogramm und liegt mit 75,21 Punkten in Führung. Zweiter sind Yuna Nagaoka und Sumitada Moriguchi aus Japan mit 69,78 Zählern vor den Armeniern Karina Akopowa und Nikita Rachmanin (66,95 Punkte).

Hase/Volodin präsentierten im Kurzprogramm zu ihrem Klassik-Elektro-Stück «1989» eine Weltklasse-Leistung. Auch die schwierigen technischen Elemente meisterten die beiden 27-Jährigen souverän. Die Kür in Japan findet am Samstagmorgen deutscher Zeit (6.00 Uhr) statt.

Schon den Grand Prix in den USA gewannen Hase/Volodin

Hase/Volodin stehen damit vor ihrem nächsten Sieg. Allerdings fehlt die absolute Topkonkurrenz in der japanischen Millionenmetropole. Bereits vor zwei Wochen hatten die Olympia-Dritten beim Grand Prix in den USA triumphiert.

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Das Finale mit den besten sechs Paaren dieser Grand-Prix-Saison findet Mitte Dezember in China statt. Annika Hocke und Robert Kunkel sind dafür als zweites deutsches Toppaar auch dank ihres Siegs in Helsinki vor einer Woche bereits sicher qualifiziert.

Die Saisonhöhepunkte steigen Ende Januar bei der EM in Lausanne in der Schweiz und im März bei der WM in Tampere in Finnland.