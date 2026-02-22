Bei den Winterspielen in Italien tanzte Skicrosserin Daniela Maier auf der Piste zu Gold. Jetzt fasst sie eine Teilnahme bei «Let's Dance» ins Auge.

Mailand (dpa) – Olympiasiegerin Daniela Maier würde sich gern auf dem Fernseh-Tanzparkett versuchen. Sollte es ein Angebot von der RTL-Tanzshow «Let's Dance» geben, würde sie es annehmen, sagte die Goldmedaillen-Gewinnerin im Ski Cross der «Bild am Sonntag» und erklärte: «Ich tanze schon manchmal gern, kann aber nicht wirklich gut klassisch tanzen. Aber das wäre eine coole Herausforderung.»

Auch einen Auftritt in der Sat.1-Show «Das große Promibacken» kann sich die 29-Jährige gut vorstellen. «Im Dezember gibt es für die ganze Mannschaft immer Plätzchen von mir», sagte Maier.

Für sich selbst hat sie nach dem Triumph bei den Winterspielen in Livigno eher kleine Wünsche. «Ich will mir ein neues Handy kaufen, weil meins ein bisschen älter ist. Und ich will mir einen schönen Urlaub gönnen», sagte Maier.