Der österreichische Pilot Jakob Mandlbauer stürzt bei Olympia im Viererbob und muss geborgen werden. Mittlerweile liegt er in dem Krankenhaus, wo auch Lindsey Vonn behandelt und operiert wurde.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Nach seinem schweren Sturz bei den olympischen Rennen mit dem Viererbob ist der österreichische Pilot Jakob Mandlbauer ins Ca’-Foncello-Krankenhaus nach Treviso verlegt worden. In der Klinik war auch Ski-Star Lindsey Vonn nach dem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt behandelt und mehrfach operiert worden. «Die Verlegung dient ausschließlich der weiteren medizinischen Überwachung, um jedes Risiko auszuschließen», erklärte Bernhard Unterkofler, Chefmediziner des Österreichischen Olympischen Komitees, in einer Mitteilung.

Sturz in Kurve neun

In der Klinik soll eine Bandscheibenproblematik überwacht werden, wie es weiter hieß. Unterkofler hatte Mandlbauer bereits an der Unfallstelle betreut und bei ersten Untersuchungen im Codivilla-Krankenhaus von Cortina begleitet.

Mandlbauer war im zweiten Lauf in Kurve neun gestürzt. Seine Anschieber konnten den Eiskanal im Cortina Sliding Centre selbstständig verlassen. Der Pilot musste mit einer Trage geborgen werden. Mandlbauer hatte ersten Informationen zufolge über Nackenschmerzen geklagt.

Das Rennen war für gut 20 Minuten unterbrochen worden. Der Schlitten musste aus der Bahn genommen werden.