Nolte Zweite hinter Weltmeisterin Love im Monobob

Innsbruck (dpa) – Laura Nolte ist beim zweiten Monobob-Weltcup der Saison auf Rang zwei gefahren. Die Auftaktsiegerin vom BSC Winterberg musste sich auf der sogenannten Starterbahn in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken US-Weltmeisterin Kaysha Love geschlagen geben, die mit 5,70 Sekunden erst einen Startrekord aufstellte und dann in 55,97 Sekunden Bahnrekord fuhr. Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Rang vier auf drei, da sich die nach Lauf eins führende Australierin Breeana Walker zu viele kleine Fehler im Eiskanal leistete.

«Die untere Passage ist nicht optimal, jede bekommt da eine Bande nach der Kurve 13», sagte Nolte, die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking, nach der ersten Wettkampffahrt auf der im unteren Teil neu gebauten Bahn am Patscherkofel. «Mit dem Start bin ich super happy, die schnellsten Startzeiten, die ich in Innsbruck jemals hatte. Mit den Fahrten bin ich eigentlich zufrieden, es waren nur kleine Sachen, die nicht gepasst haben», sagte Buckwitz, die auf 5,71 Sekunden am Start kam. Die WM-Zweite im Zweierbob, Kim Kalicki von Eintracht Wiesbaden, musste sich mit Platz 17 zufriedengeben.