Andreas Mitter soll die deutschen Skispringer erfolgreicher machen. Seine Athleten sagen, was ihn als Mensch auszeichnet und welchen sportlichen Ansatz er verfolgt.

Planegg/Lillehammer (dpa) – Mit seinem österreichischen Humor kommt Andreas Mitter bei Philipp Raimund und den anderen deutschen Skispringern schon mal prächtig an. «Er hat einen guten Schmäh parat», sagt Olympiasieger Raimund über den neuen Bundestrainer und nennt ihn eine «coole Socke». Sportlich wird dieses Wochenende die ersten Hinweise liefern, ob Mitter mit seinen Athleten auf dem richtigen Weg ist. Er soll die Adler des Deutschen Skiverbands (DSV) wieder erfolgreich machen – keine leichte Aufgabe.

Der vergangene Winter war abgesehen von Raimunds Olympia-Coup auf der Normalschanze von Predazzo eine Enttäuschung. Im Kampf um den Vierschanzentournee-Sieg war das deutsche Team chancenlos, im Gesamtweltcup war Raimund als Siebter der beste seiner Mannschaft. Nach der Saison endete die siebenjährige Amtszeit von Stefan Horngacher als Bundestrainer, Mitter übernahm. Er ist zwar neu im Amt, aber trotzdem ein alter Bekannter.

Was zeichnet Mitter als Persönlichkeit aus?

Der 44-Jährige, der zuvor schon als Horngacher-Assistent und Trainer des Perspektivkaders für den DSV gearbeitet hat, ist ein anderer Typ als sein Vorgänger und Landsmann. Mitter tritt lockerer auf, ist extrovertierter. Routinier Andreas Wellinger, der Mitter schon als Heimtrainer hatte, hebt die menschliche Seite des neuen Chefs hervor.

«Was dem Andi ganz wichtig ist: Hinter jedem Athleten, der in der Theorie wie eine Maschine funktionieren sollte, steckt ein Mensch, eine Emotion und ein Privatleben», sagt Wellinger. «Das muss alles in eine Balance gebracht werden.»

Der Olympiasieger von 2018 erklärt: «Wenn jeder voneinander weiß, wie es einem wirklich geht, dann können wir miteinander arbeiten, wie es am effektivsten ist. Das habe ich jetzt beim Andi so in einer Form erlebt, wie ich es davor noch nicht erlebt habe. Das finde ich, ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft.»

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt Mitter?

Inhaltlich knüpft Mitter an die Arbeit seines Vorgängers an. Der neue Bundestrainer habe «das Rad nicht neu erfinden müssen», sagt DSV-Sportdirektor Horst Hüttel.

Das deutsche Team arbeitet unter anderem an der Anfahrtsposition auf der Schanze. Mitter will den Sprungstil seiner Athleten weniger anfällig für äußere Einflüsse machen. «Die Idee dahinter ist, dass du egal in welcher Situation, immer denselben Sprung machst. Das ist das Optimum», sagt Raimund. «Ich finde das Thema sehr gut und gut, dass da noch mehr Fokus drauf gelegt wird.»

Auf den Olympia-Überraschungssieger richten sich zu Beginn der Saison besonders viele Blicke. Raimund musste in diesem Sommer mit ungewohntem Trubel klarkommen. Der 26-Jährige berichtete von Fans, die ihn für ein Foto bis in den Supermarkt verfolgten. Hinzu kamen Medientermine, Ehrungen und Sponsorenanfragen. Die Hüfte machte Probleme. Nun freut sich der Wahl-Oberstdorfer aber auf den Weltcup, der an diesem Freitag mit einem Mixed-Wettbewerb im norwegischen Lillehammer beginnt.

Welche besondere Rolle hat Philipp Raimund?

Als Vorbild kann Raimund seinem neuen Chef helfen, eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre zu lösen. Für Mitter geht es darum, die Mannschaft fit für den anstehenden Generationenwechsel zu machen. Vieles deutet darauf hin, dass die langjährigen Leistungsträger Wellinger (31 Jahre), Karl Geiger (33) und Pius Paschke (36) ihre besten Sprungjahre hinter sich haben.

Mitter will und soll junge Sportler an die Weltspitze heranführen. Mit seiner lockeren und offenen Art kann Raimund möglichen künftigen Leistungsträgern helfen – beim Umgang mit Druck, mit sportlichen Krisen oder mit der Öffentlichkeit. «Die jungen Athleten schauen auf ihn», sagt Mitter. In Max Unglaube (20) sowie Ben Bayer (22) nominierte er zwei von ihnen für den Weltcup-Start. Routinier Geiger fehlt dagegen im Aufgebot.