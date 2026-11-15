Ein Patzer in der Kür, zuvor ein Sturz im Kurzprogramm: Minerva Hase und Nikita Volodin starten dennoch mit einem Sieg in die Saison. Wie auch der Superstar der Eiskunstlauf-Szene.

Everett (dpa) – Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie im ersten Wettkampf der Saison trotz eines Patzers beim Wurfrittberger fortgesetzt. Beim Grand Prix in den USA feierten die beiden 27-Jährigen nach einer guten, aber längst nicht fehlerfreien Kür einen souveränen Sieg. Hase/Volodin gewannen mit 200,79 Punkten vor den amerikanischen Paarlauf-Duos Alisa Efimova und Misha Mitrofanov (191,79 Punkte) sowie Katie McBeath und Balazs Nagy (187,13 Punkte). «Ehrlich gesagt, bin ich total erschöpft», erklärte Hase nach dem gelungenen Saisonstart.

Fehler beim Wurfrittberger

Nachdem die gebürtige Berlinerin im Kurzprogramm noch beim dreifachen Salchow gestürzt war, konnte sie den Sprung in der Kür dieses Mal – wenn auch mit Mühe – stehen. Stattdessen gelang der Wurfrittberger, den Hase nach nur einer Umdrehung auf beiden Beinen beendete, nicht. «Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert», sagte Hase.

Trotz der Punkteabzüge reichte es für die Olympia-Dritten zum Sieg. Die absolute Topkonkurrenz fehlte allerdings noch beim Grand Prix in Everett im Bundesstaat Washington.

Auch Wunderkind Malinin startet mit Sieg in die Saison

Auch Superstar Ilia Malinin gewann bei seinem ersten Wettkampf der Saison. Der 21-Jährige lag mit 284,31 Punkten vor dem Italiener Daniel Grassl (274,73 Punkte). Malinin wurde bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar zur tragischen Figur der Eiskunstlauf-Wettbewerbe. Als haushoher Favorit patzte der Amerikaner in der Kür bei mehreren Sprüngen und stürzte noch auf den achten Platz ab. Neun Monate später beim Heimspiel zeigte Malinin vier Vierfachsprünge und seinen spektakulären Rückwärtssalto.