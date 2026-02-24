Der österreichische Pilot Jakob Mandlbauer stürzte bei Olympia im Viererbob und musste mit einer Trage weggebracht werden. Nun gibt es Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Drei Tage nach seinem schweren Sturz bei den olympischen Rennen mit dem Viererbob ist der österreichische Pilot Jakob Mandlbauer aus dem Krankenhaus in Salzburg entlassen worden. Wie das Österreichische Olympische Comité mitteilte, war der 27-Jährige zunächst ins Krankenhaus in Cortina und dann am Sonntag per Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt worden. Dort wurde er noch einmal ganzheitlich kontrolliert und weiter medizinisch betreut.

«Die Schmerzen sind noch da, aber es wird täglich besser. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin», sagte Mandlbauer laut der Mitteilung. Bereits in der kommenden Woche will er mit Physiotherapie starten. «Wir sind optimistisch, dass wir mit Physiotherapie wieder alles gut hinbekommen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir aber bewusst», meinte der Bob-Pilot.

Sturz in Kurve neun

Mandlbauer war zwischenzeitlich im Ca’-Foncello-Krankenhaus in Treviso behandelt worden. In der Klinik war auch Ski-Star Lindsey Vonn nach dem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt behandelt und mehrfach operiert worden.

Mandlbauer war im zweiten Lauf nach einem Fahrfehler in Kurve neun gestürzt. «Der Fehler ärgert mich jetzt umso mehr, weil es zweimal derselbe war», erklärte er nun. Seine Anschieber konnten den Eiskanal im Cortina Sliding Centre selbstständig verlassen. Der Pilot musste mit einer Trage geborgen werden. Mandlbauer hatte über Nackenschmerzen geklagt.