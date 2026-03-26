US-Wunderkind Ilia Malinin begeistert im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-WM mit zwei Vierfachsprüngen und einem Rückwärtssalto. Keine Spur mehr vom Olympia-Trauma im Februar.

Prag (dpa) – US-Eiskunstlaufstar Ilia Malinin hat sich bei der Weltmeisterschaft in Prag nach seinem Olympia-Drama eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 21-Jährige führt nach einer atemberaubenden Flugshow im Kurzprogramm mit einer persönlichen Bestleistung von 111,29 Punkten deutlich und steht damit vor seinem dritten WM-Titel. Die Kür findet am Samstag (12.30 Uhr) statt.

Malinin blieb damit nur 2,68 Zähler hinter dem Kurzprogramm-Weltrekord seines Landsmannes Nathan Chen aus dem Jahr 2022. Hinter Malinin liegt der Franzose Adam Siao Him Fa auf dem zweiten Platz (101,85 Punkte). Dritter ist Aleksandr Selevko aus Estland (96,49 Punkte).

Malinin wieder mit spektakulärer Flugshow

Malinin zeigte in seinem Programm zwei Vierfachsprünge und einen spektakulären Rückwärtssalto. Auch bei Olympia vor sechs Wochen hatte Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen «Vierfach-Gott» trägt, nach dem Kurzprogramm geführt. In der Kür erlebte er dann einen dramatischen Absturz. Er wurde als haushoher Favorit nur Achter.

Der einzige deutsche Teilnehmer Genrikh Gartung schaffte bei seinem WM-Debüt und als jüngster Starter der gesamten Konkurrenz als 23. den Einzug ins Finale der besten 24 Eiskunstläufer. «Es war ganz okay, nicht perfekt, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich heute gemacht habe», sagte Gartung, der Probleme beim dreifachen Axel und dem vierfachen Lutz hatte, aber insgesamt eine solide Leistung zeigte.