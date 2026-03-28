Nach seinem bitteren Aus bei den Winterspielen beendet Snowboardcrosser Leon Ulbricht die Saison doch noch mit einem großen Coup. Im Showdown behält der 21-Jährige die Nerven.

Mont Sainte-Anne (dpa) – Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat in einem packenden Saisonfinale den Gesamtweltcup gewonnen. Der 21-Jährige vom SC Rötteln belegte beim letzten Rennen des Winters im kanadischen Mont Sainte-Anne Rang zwei und verteidigte seine knappe Führung im Gesamtklassement damit vor dem Australier Adam Lambert und dem Franzosen Aidan Chollet.

Für Ulbricht ist es das krönende Ende einer mitunter dramatischen Saison. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar hatte er zu den Medaillenkandidaten gehört, war nach einer unverschuldeten Kollision mit Teamkollege Martin Nörl im Viertelfinale aber ausgeschieden. Auch Nörl hat schon zweimal den Gesamtweltcup gewonnen: 2022 und 2023.