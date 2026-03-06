Bei Olympia erlebt der deutsche Snowboardcrosser Leon Ulbricht ein kleines sportliches Drama. Im ersten Rennen nach den Winterspielen gelingt ihm dann ein Erfolg.

Erzurum (dpa) – Der deutsche Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat den Weltcup von Erzurum in der Türkei gewonnen und damit eine kleine Wiedergutmachung für den verpassten Erfolg bei Olympia geschafft. Der 21-Jährige feierte den dritten Sieg seiner noch jungen Karriere – schon im Vorjahr war der Athlet aus Baden-Württemberg in Erzurum erfolgreich gewesen. Diesmal setzte er sich im Finale vor den zwei Franzosen Aidan Chollet und Loan Bozzolo durch. In der Weltcup-Gesamtwertung kletterte Ulbricht auf den zweiten Platz.

Bei den Winterspielen in Livigno hatte er ein kleines sportliches Drama erlebt. Im Viertelfinale war er ausgeschieden, nachdem es unverschuldet zu einer Kollision mit Teamkollege Martin Nörl gekommen war. Ulbricht war dank seiner Qualifikationszeit ein Kandidat für eine Olympia-Medaille.