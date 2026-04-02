Die deutschen Curler haben bei der WM in den USA wie bei den Olympischen Winterspielen mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. Dabei lief es zunächst für den Europameister von 2024 richtig gut.

Ogden (dpa) – Die deutschen Curler haben bei der Weltmeisterschaft in den USA die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Eineinhalb Monate nach dem siebten Platz bei den Olympischen Winterspielen in Italien verpasste das Team um Kapitän Marc Muskatewitz auch bei der WM eine Medaille. Schon vor ihren letzten beiden Spielen in der Gruppenphase gegen China und Kanada haben die deutschen Männer keine Chance mehr auf das Erreichen der K.-o.-Runde der besten sechs Mannschaften.

Guter Start, dann der Einbruch

Dabei erwischte das deutsche Team einen guten Start in die WM. Im Modus jeder gegen jeden lagen Muskatewitz und Co. nach vier Siegen aus den ersten sechs Spielen auf Kurs Weiterkommen. Zuletzt aber kassierte der Überraschungseuropameister von 2024 vier Niederlagen in Folge. Für die Deutschen ist damit bestenfalls noch der siebte Platz bei der WM erreichbar. Im vergangenen Jahr in Kanada wurde die Auswahl des Deutschen Curling Verbands Achter.