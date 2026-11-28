Besser kann das Weltcup-Comeback für Anschieber Wulff nicht laufen. Nach Ablauf seiner Dopingsperre rast er mit Bobpilot Friedrich zum Sieg in Altenberg. Und das mit Startrekord.

Altenberg (dpa) – Anschieber Simon Wulff hat sich nach seiner 21-monatigen Dopingsperre mit einem Weltcupsieg zurückgemeldet. Im Zweierbob siegte er mit Pilot Francesco Friedrich auf der Heimbahn in Altenberg. Mit Startrekord in 5,10 Sekunden setzte sich das Duo souverän mit 0,82 Sekunden Vorsprung vor Adam Ammour, der mit Anschieber Henrik Bosse fuhr, durch. Den deutschen Dreifacherfolg komplettierte Maximilian Illmann mit Friedrichs Ex-Anschieber Alexander Schüller.

«In der Zeit hat man gemerkt, wie und was einem gefehlt hat. Ab dem Moment, wo man wieder am Start war, hat man gemerkt, wie viel Freude da mitkommt», sagte Wulff hinsichtlich der Teamarbeit nach vielen Monaten individuellem Training. Nach einem positiven Dopingtest auf Methylhexanamin vom 7. Dezember 2024 in Altenberg war er gesperrt worden und seit dem 7. September 2026 darf er wieder an Wettkämpfen teilnehmen.

Friedrich: Startrekord «war der Plan»

Der Startrekord beim 90. Weltcupsieg von Rekordweltmeister Friedrich kam nicht von ungefähr. «Das war der Plan, wenn man richtig anschiebt und in Form ist, dann schiebt man eben im zweiten Lauf schneller», sagte der viermalige Olympiasieger Friedrich.