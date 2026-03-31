Noch hat der Deutsche Skiverband keinen neuen Sprung-Bundestrainer verkündet. Zuletzt wurde unter anderem über Andreas Mitter spekuliert. Martin Schmitt hält viel vom Österreicher.

München (dpa) – Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt hält Andreas Mitter für einen guten möglichen Nachfolger von Bundestrainer Stefan Horngacher. «Andreas ist ein super Trainer, genauso wie auch Thomas Thurnbichler. Sie bringen beide alles mit, um erfolgreich zu sein», sagte Schmitt zu den beiden Trainern, die bereits für den Deutschen Skiverband (DSV) arbeiten. Schmitt war in einem Eurosport-Interview explizit auf Mitter angesprochen worden.

Die Österreicher Mitter und Thurnbichler sind in den vergangenen Wochen bereits als mögliche Bundestrainer gehandelt worden. Die Skispringer selbst wissen bereits, wer sie in der kommenden Saison coacht. Eine offizielle Bekanntgabe seitens des DSV steht aber noch aus.

Schmitt: «Nicht notwendig, jemanden von außen dazuzuholen»

«Ich habe auch während der Saison gesagt, dass man die Stelle des Bundestrainers mit Leuten besetzen kann, die schon im System arbeiten. Da gibt es viele sehr gute Trainer und daher ist es in meinen Augen nicht notwendig, jemanden von außen dazuzuholen», sagte Schmitt. «Andreas hat wie Thomas oder auch Ronny Hornschuh bereits als Cheftrainer gearbeitet. Ich denke, man hat sich sehr viele Gedanken gemacht, alle Optionen geprüft und wird dann demnächst auch eine Top-Lösung präsentieren können.»

Der Österreicher Horngacher hatte am vergangenen Wochenende nach sieben Jahren im Amt als Bundestrainer aufgehört.