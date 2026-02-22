Bobpilot Johannes Lochner offenbart nach seiner zweiten olympischen Gold-Fahrt überraschende Fähigkeiten. Mit Turnkunst gewinnt er auch für seine Crew eine Wette.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Turnkunst für Freizeit: Aus dem Stand vollführte Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner einen blitzsauberen Rückwärtssalto im Zielbereich der Bobbahn von Cortina d'Ampezzo – und ersparte seiner Crew damit eine ungeliebte Arbeit. «Wir hatten eine kleine Wette, denn wir müssen ja die Bobs verladen. Da haben wir aber gar keinen Bock drauf», sagte der 35-Jährige im ZDF.

Mit seinen ungeahnten turnerischen Fähigkeiten gewann er nach Gold im Zweier- und im Viererbob auch die Wette und verschaffte sich sowie seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer mehr Zeit, um sich auf die ausgelassene Party vorzubereiten.

«Das macht jetzt unser Teammanager. Das war halt die Wette. Das heißt, wir haben jetzt frei und die Bobs kommen auf magische Weise von allein den Transporter», erzählte Lochner mit einem schelmischen Lächeln.