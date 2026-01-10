Laura Nolte holt EM-Bronze im Monobob

Laura Nolte verpasst erstmals in diesem Winter das Podium im Monobob-Weltcup. Es reicht jedoch für EM-Bronze. Mehr war mit der Startnummer nicht drin.

St. Moritz (dpa) – Dank einer furiosen Aufholjagd hat sich Laura Nolte noch EM-Bronze im Monobob gesichert. Dennoch verpasst die Pilotin vom BSC Winterberg erstmals in diesem Winter das Weltcup-Podium. Im Race-im-Race-Modus wird sie im Weltcup mit 0,85 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Australierin Bree Walker nur Sechste vor Lisa Buckwitz. Den EM-Titel auf ihrer Heimbahn in St. Moritz sicherte sich die Schweizerin Melanie Hasler vor der Österreicherin Katrin Beierl. Kim Kalicki kam als Weltcup-Zwölfte auf EM-Rang sieben.

Nolte hadert mit Startnummer vier

Zweierbob-Olympiasiegerin Nolte, die mit der für St. Moritz ungünstigen Startnummer vier ins Rennen musste, raste im zweiten Lauf von Platz elf aus noch nach vorne und sicherte sich noch eine EM-Medaille: «Es ist ein kleiner Trostpreis. Doch mit Startnummer vier kann man hier nicht viel mit anfangen, dennoch ist es ein versöhnlicher Abschluss», sagte Nolte, die ihre Weltcupführung vor Walker, die mittlerweile ihren dritten Saison-Sieg eingefahren hat, verteidigt.

Je wärmer es mit dem Verlauf des Tages wird, umso schneller wird die älteste Naturbahn der Welt im Schweizer Engadin, die jedes Jahr aus 10.000 Kubikmetern Schnee und 5.000 Kubikmetern Wasser in nur drei Wochen Ende November neu erbaut wird.