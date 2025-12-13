Laura Nolte Dritte im Monobob in Lillehammer

Nebel in der Bahn, die Eispiste mit Reif überzogen. So wird das Monobob-Rennen zum Lotteriespiel. Eine Deutsche profitiert, eine ist trotz Startrekord zurückgefallen.

Lillehammer (dpa) – Laura Nolte ist beim Monobob-Weltcup in Lillehammer Dritte geworden. Im Finallauf verbessere sich die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking noch vom vierten auf den dritten Rang. Am Ende hatte die 27-Jährige vom BSC Winterberg 0,48 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Australierin Breeana Walker. Zweite wurde die Österreicherin Katrin Beierl.

«Es ist super viel Nebel in der Bahn, da reift es ein wenig auf. Es hat fast jeder einen Platz verloren. Ich bin froh, dass es für das Podest noch gereicht hat», sagte Nolte, die in der Weltcupgesamtwertung in dieser Disziplin weiter in Führung bleibt.

Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen fiel trotz Startrekord von 5,54 Sekunden von Rang zwei auf fünf zurück, auch weil die Bahn immer mehr abbaute. «Ich bin zweimal gut gefahren, die Bahn hat ein bisschen nachgelassen», meinte Buckwitz. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki, WM-Zweite im Zweierbob, landete auf Platz 18.