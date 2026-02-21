Laura Nolte greift zu ihrem zweiten Olympiasieg im Zweierbob. Auch Lisa Buckwitz steht vor ihrer ersten Olympia-Medaille als Pilotin. Nur Kaillie Armbruster Humphries kann das noch verhindern.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Laura Nolte steht vor ihrer zweiten Medaille bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Doch diesmal soll es Gold werden. Im Zweierbob erhöhte sie mit Anschieberin Deborah Levi ihren Vorsprung vor dem abschließenden vierten Lauf auf 0,35 Sekunden vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Auf Rang drei liegt die dreimalige Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA, die mit Jasmine Jones fährt.

Ex-Weltmeisterin Kim Kalicki ist mit Talea Prepens noch in Schlagdistanz zu den Medaillen. Die Wiesbadenerin ging bei der Kufenwahl mehr Risiko ein, um sich den Traum von einer Olympia-Medaille noch zu erfüllen. Auf die US-Pilotin und Bronze hat sie nur neun Hundertstelsekunden Rückstand.

Nolte, die im Monobob auch lange in Führung war und noch von der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor mit vier Hundertstelsekunden abgefangen wurde, legte im dritten Lauf mit einer soliden Fahrt die beste Zeit hin. Auch Lisa Buckwitz, die nach ihrem Sensations-Gold 2018 als Anschieberin von Mariama Jamanka erstmals eine Olympia-Medaille als Pilotin holen könnte, zauberte eine saubere Linie ins Eis. Leichte Unsicherheiten zeigte hingegen die routinierte Armbruster Humphries. Die 40-Jährige hatte Probleme beim Einsteigen und ließ somit schon am Start Zeit liegen.