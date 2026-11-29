Das deutsche Team kommt zum Start in den Winter äußerst schwerfällig in Schwung. Auch in Finnland sind fast alle DSV-Springer weit weg von der Weltspitze. Nur der Oldie überzeugt.

Ruka (dpa) - Philipp Raimund verzog enttäuscht das Gesicht und zuckte ratlos mit den Schultern. Die Reaktion des Olympiasiegers nach seinem erneuten Absturz beim Weltcup in Ruka war sinnbildlich. Vier Wochen vor der Vierschanzentournee befinden sich die deutschen Skispringer in der Krise, die auch der fünfte Platz von Oldie Pius Paschke nicht übertünchen konnte.

«Es ist wichtig, in Ruhe weiterzuarbeiten. Da müssen wir als Team zusammenstehen, sowohl die Trainer als auch die Athleten», sagte der neue Bundestrainer Andreas Mitter in der ARD zur unbefriedigenden Gesamtsituation.

Immerhin bescherte Paschke den DSV-Springern beim zweiten Sieg des Österreichers Stefan Embacher den ersten Top-Ten-Platz im WM-Winter. Der 36-Jährige flog auf 142,5 und 135,5 Meter. Zum Podest fehlten nur 5,2 Punkte. Ein kleiner Lichtblick, wie auch Mitter befand: «Gratulation an Pius, er hat das tadellos gemacht. Er war immer handlungsfähig und hat die richtigen Sachen im Flug gemacht. Das hat sich ausgezahlt.»

Weltspitze weit weg

Ansonsten hatten die DSV-Adler erneut nichts zu jubeln. «Ich weiß gerade nicht, was ich falsch gemacht habe», sagte Raimund nach seinem Sprung auf 124,5 Meter. Das reichte nur zu Rang 33 und damit wie schon am Samstag nicht einmal für das Finale. «Ich weiß auch nicht, wo gerade das Problem liegt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Kopf hochzunehmen und Schritt für Schritt weiterzumachen», sagte der 26-Jährige.

Andreas Wellinger, am Vortag als 21. bester Deutscher, belegte mit Weiten von 125,5 und 128 Meter den 24. Rang. «Es ist mir nicht gelungen, im Rhythmus zu bleiben und die Balance zu halten an der Kante. Dann kippt das System. Ich muss wieder Konstanz reinbringen und definitiv besser werden. Derzeit kann ich vorn nicht mitspringen», resümierte der zweimalige Olympiasieger.

Schwacher Saisonstart gibt Rätsel auf

Skisprung-Legende Sven Hannawald konnte sich nicht an einen ähnlich schlechten Start in den Winter erinnern. «Ich habe das so noch nie erlebt», sagte der TV-Experte in der ARD und ergänzte: «Zwei Nationen fliegen weg, bei uns funktionieren die Sprünge nicht mehr so. Das ist dramatisch. So in eine Saison zu starten, ist schon arg. Speziell mit einem neuen Bundestrainer ist das unglücklich.»

Mitter, der das Amt im Frühjahr von Stefan Horngacher übernommen hatte, ist nicht zu beneiden. Viel Zeit bis zur Vierschanzentournee - dem ersten Saisonhöhepunkt - bleibt nicht mehr. «Wir brauchen Geduld und Durchhaltevermögen», sagte der 45 Jahre alte Österreicher.

Bei den kommenden Weltcups in Wisla, Titisee-Neustadt und Engelberg bieten sich noch drei Möglichkeiten, den Anschluss an die Weltspitze wieder herzustellen. Spätestens nach Weihnachten müssen seine Schützlinge dann liefern.

Neuer Sprungstil bereitet Probleme

Schon vor einer Woche waren die deutschen Weitenjäger der Konkurrenz beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer hinterhergeflogen. Hannawald macht das auch am veränderten Sprungstil fest: «Das sanfte Schweben ist vorbei, jetzt heißt es, Attacke auf Messers Schneide.»

Vor allem Raimund hat damit Probleme und gibt derzeit Rätsel auf. «Die Sprünge gehen generell natürlich besser. Ich kann sie noch nicht auf einer Linie durchziehen. Wenn ich die anderen sehe, die fliegen mehr mit dem Körper, wir mehr mit dem Ski. Wie sie das hinbekommen, weiß ich nicht», sagte der Olympiasieger.

Mitter erkannte beim Sprung von Raimund, der in der Qualifikation noch auf 138,5 Meter gesegelt war, einen «leichten Fehler beim Absprung beziehungsweise Übersetzen in den Flug. Dann ist er leider nicht ins Finale gekommen.»

Das galt auch für Felix Hoffmann, der im ersten Durchgang schon bei 117,5 Metern landete und nur 40. wurde. Die Youngster Max Unglaube und Ben Bayer waren schon in der Qualifikation gescheitert. Mitter appellierte daher: «Wir müssen einfach weitermachen.»