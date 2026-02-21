Cortina d'Ampezzo (dpa) – Johannes Lochner peilt mit voller Überzeugung sein erstes olympisches Gold-Double an. Im ersten von vier Läufen legte der Weltcup-Gesamtsieger aus Berchtesgaden in seinem letzten Rennen mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer Start- und Bahnrekord hin. So fuhr das Quartett in der Königsklasse des Bobsports 0,39 Sekunden Vorsprung auf Francesco Friedrich raus, der zwar am Start mit 4,73 Sekunden genauso schnell war, sich dann aber einige kleine Fehler erlaubte. Auf Rang drei liegt der Brite Brad Hall.

Auch Adam Ammour von Eintracht Frankfurt, der die letzten zwei Rennen im Weltcup gewann, leistete sich wie Friedrich einen Fehler bei der Ausfahrt vier und touchierte mehrere Banden. Auf Bronze hat er als Fünfter zwölf Hundertstelsekunden Rückstand. Der im Training jeweils mit Bestzeiten überzeugende Italiener Patrick Baumgartner, der vom deutschen Ex-Weltmeister Manuel Machata trainiert wird, liegt mit 0,64 Sekunden Rückstand auf Lochner als Siebter schon weit zurück.