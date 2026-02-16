Bei den Winterspielen im eigenen Land ist das Team Italia so erfolgreich wie noch nie: mehr als 20 Mal Gold, Silber oder Bronze. Und die Zeitungen weisen darauf hin: Es ist noch nicht vorbei.

Mailand (dpa) – Italien im Glück: Die Medaillenflut für den Gastgeber der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo wird von den Zeitungen groß bejubelt. Auf ihren Titelseiten weisen fast alle Blätter darauf hin, dass Italien im Winter noch nie so viel Edelmetall gewonnen hat. Die beiden großen Zeitungen «Corriere della Sera» und «La Repubblica» riefen Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone nach ihrem Erfolg im Riesenslalom bereits übereinstimmend zur «Königin» der Spiele aus.

Beim Erscheinen der Blätter stand die Gastgeber-Nation bei insgesamt 22 Medaillen: achtmal Gold, viermal Silber und zehnmal Bronze. Neben Brignone gewann auch Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida zwei Goldmedaillen. So viele Podiumsplätze gab es auch in der Wintersportnation Italien noch nie. Bislang stand der Rekord aus dem Jahr 1994 im norwegischen Lillehammer bei 20 Medaillen.

«Die glücklichen Spiele»

Vor Beginn der Spiele hatte Italiens Olympisches Komitee (Coni) 19 Medaillen als Ziel ausgegeben – das ist nach etwas mehr als der Hälfte bereits übererfüllt. Nur Norwegen liegt in der Nationenwertung vor dem Gastgeber. Die ansonsten eher kritisch eingestellte «La Repubblica» schwärmte: «Big Italy. Nein, gigantisch. Gelassen, lächelnd, leichtfüßig. Italiens Gefühl für Schnee, so wie man es noch nie gesehen hat. Es gleitet dahin und surft auf den Wellen des Lebens.»

Der «Corriere della Sera» rechnete zudem aus, dass knapp die Hälfte der Medaillen (44,74 Prozent) von Frauen gewonnen wurden. Zudem gratulierten italienische Unternehmen den Medaillengewinnern in den Zeitungen mit zahlreichen großformatigen Anzeigen.

Die größte Sportzeitung «La Gazzetta dello Sport» – gedruckt auf rosa Papier – versah ihre Titelseite mit einer herzförmigen Schleife in den Nationalfarben Grün, Weiß, Rot. Dazu schrieb sie: «Die glücklichen Spiele: Medaillen und Titel, Zahlen wie noch nie. Und es ist noch nicht vorbei... Das Italien von Mailand und Cortina 2026 kennt keine Grenzen mehr. Schulter an Schulter mit den Großmächten des Weltsports.»