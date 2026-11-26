Bei den Winterspielen wurde der ukrainische Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch wegen einer politischen Botschaft auf seinem Helm ausgeschlossen. Im Weltcup trägt er nun einen speziellen Anzug.

Altenberg (dpa) – Der durch seinen Olympia-Ausschluss bekanntgewordene Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch setzt seinen sichtbaren Protest gegen den russischen Angriffskrieg auf seine Heimat Ukraine auch in der neuen Saison fort. Der 27-Jährige wird beim Weltcup-Auftakt am Freitag in Altenberg mit speziell designtem Helm und Rennanzug an den Start gehen. Sie sollen eine vom Krieg veränderte und gezeichnete Heimat sichtbar machen, erläuterte Heraskewytsch auf seinem Instagram-Profil.

«Inspiration fanden wir in den Naturlandschaften der Südukraine, insbesondere in den besetzten Gebieten, die derzeit von aktiven Kampfhandlungen betroffen sind. Das Design zeigt rosa Seen, Steppen und Küstenlandschaften, eine an der Wärmebildtechnik angelehnte Farbumkehrung verändert unsere gewohnte Wahrnehmung der Landschaft», hieß es in dem Instagram-Beitrag.

Anders als bei den Olympischen Spielen, als der mit den Bildnissen von rund 20 getöteten ukrainischen Athletinnen und Athleten versehene Helm den IOC-Vorschriften gegen politische Botschaften nicht entsprach und Heraskewytsch disqualifiziert wurde, drohen dem Athleten nun keine Sanktionen, da das Design nur mit entsprechender Erklärung einen Protest darstellt und der Bob- und Skeleton-Weltverband Ibsf derartige Regeln nicht hat.