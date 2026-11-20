Immer wieder wird im Skispringen über das Gewicht der Sportlerinnen und Sportler diskutiert. Werden die Regeln dazu angepasst? Sven Hannawald hat eine klare Meinung.

Lillehammer (dpa) – Im Skispringen mehren sich die Stimmen für eine Anpassung der Regeln zum Körpergewicht der Sportlerinnen und Sportler. «Die Ski müssen bei zu geringem Gewicht noch kürzer werden, damit man gar nicht erst darüber nachdenkt, noch leichter zu werden», sagte Skisprung-Legende Sven Hannawald der Deutschen Presse-Agentur in einem Gespräch zur ARD-Dokumentation «Being Sven Hannawald», die vom 28. November an in der Mediathek zu sehen ist.

Um zu verhindern, dass Athletinnen und Athleten zu viel abnehmen und damit ihre Gesundheit gefährden, werden seit 2004 der Body-Mass-Index (BMI) und die Skilänge ins Verhältnis gesetzt. Wer weniger wiegt, muss kürzere Ski springen. Der Vorteil des geringeren Gewichts soll dadurch aufgehoben werden. Es gibt jedoch Anzeichen, dass es sich trotzdem noch lohnt, sehr leicht zu sein. Der Weltverband Fis weiß das und denkt über Änderungen nach.

Hannawald: «Ich habe es ja an meinem eigenen Beispiel gesehen»

«Ich bin sehr froh, dass es die BMI-Regel gibt und dass sie mal eingeführt wurde», sagte Hannawald. «Es ist aber schon länger so, dass freiwillig kürzere Ski gesprungen werden. Das konnte man damals aber nicht wissen. Deswegen sollte man das Verhältnis von Gewicht und Skilänge entscheidender anpassen.»

Hannawald, der als bis dato letzter Deutscher 2002 die Vierschanzentournee gewann, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig sinnvolle Gewichtsregeln mit Blick auf die Gesundheit sein können. «Ich habe es ja an meinem eigenen Beispiel gesehen. Ich habe freiwillig abgenommen, weil ich Erfolg haben wollte», sagte er. «Wenn es eine Regel gibt, dass es keinen Sinn macht, weniger zu wiegen, dann höre ich freiwillig mit dem Abnehmen auf. Darum geht's.»

Männer-Bundestrainer Andreas Mitter betonte: «Gesundheit ist das Wichtigste. Dass wir Athletinnen und Athleten am Start haben, die über ihre sportlichen Leistungen glänzen und dass nicht über das Gewicht oder Skilängen gesprochen wird.»