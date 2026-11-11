Der Eiskanal am idyllischen Königssee gilt als «Mutter aller Kunsteisbahnen». Der Wiederaufbau ist von bürokratischen Hindernissen gespickt. Nun steht das Eis. Ein letzter Startbereich fehlt noch.

Schönau am Königssee (dpa) – Der pensionierte Rodel-Cheftrainer Norbert Loch ließ es sich nicht nehmen, seinen Enkel bei den ersten Fahrten im sanierten Eiskanal am Königssee zu betreuen. Nach fünf Jahren strahlt die älteste Kunsteisbahn der Welt wieder. Die Wiedereröffnung im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstreicht den Stellenwert. Der CSU-Politiker war nach der Zerstörung der Bahn im Juli 2021 im oberen Teil durch eine gewaltige Gerölllawine zusammen mit seinem CSU-Sportminister Joachim Herrmann einer der ersten Befürworter für die Sanierung.

«Positiv war zunächst das schnelle und klare Bekenntnis der Politik zum Wiederaufbau, das auch mit entsprechenden finanziellen Zusagen verbunden war. Das war unmittelbar nach der Katastrophe ein wichtiges Signal für den Standort und unseren Sport», sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), der Deutschen Presse-Agentur.

Für den Chef des erfolgreichsten deutschen Wintersportverbandes war der Neuaufbau trotz der anderen deutschen Bahnen in Altenberg, Winterberg und Oberhof alternativlos. «Die Kunsteisbahn am Königssee gilt als die „Mutter aller Kunsteisbahnen“ und genießt bei den Athletinnen und Athleten aus aller Welt einen ganz besonderen Stellenwert», betonte Schwab. Zudem habe der BSD seine Geschäftsstelle unweit in Berchtesgaden. Dort laufen alle Planungen der drei Kufen-Sportarten zusammen – inklusive Logistik, Ausrüstung und Sportwissenschaft.

Rund zehn Millionen Euro Mehrkosten

Vergessen der Ärger und das Bangen um den Erhalt der Bahn, «weil in der öffentlichen Diskussion teilweise der Eindruck entstand, die Bahn sei vollständig zerstört worden», meinte Schwab. So schraubten einige Kritiker die Kosten mal schnell auf 100 Millionen Euro hoch. Die erste Zusage aus der Landesregierung lag bei 53,5 Millionen Euro.

«Aufgrund der langen Planungs- und Bauzeit, notwendiger Umplanungen sowie der erheblichen Preissteigerungen in diesem Zeitraum ist davon auszugehen, dass das Projekt am Ende rund zehn Millionen Euro mehr kosten wird», sagte Schwab und verwies hinsichtlich einer «belastbaren Aussage der endgültigen Gesamtkosten auf das zuständige Landratsamt».

Bob-Olympiasieger Lochner durfte als Erster runterfahren

Der symbolische Wert über Generationen sei viel höher. Der Nachwuchs konnte nicht mehr auf der Heimbahn fahren. «Wir sind in dieser Zeit sehr viel nach Innsbruck ausgewichen, konnten aber auch auf den drei anderen deutschen Bahnen trainieren», erklärte Schwab. So übernahm Opa Norbert Loch die Betreuung von seinem rodelnden Enkel, während Papa Felix – der nun bis Olympia 2030 plant – schon im Wettkampf-Modus ist.

Die Ehre der ersten Fahrt hatte Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner im Zweierbob mit Schönaus Bürgermeister Stefan Kurz. «Zwischenzeitlich habe ich schon nicht mehr dran geglaubt», sagte Lochner.

Herrenstart der Rodler wird noch gebaut

Aktuell ist die Bahn nur für zehn der elf olympischen Disziplinen fertig. Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Loch muss sich mit dem neuen Herrenstart noch gedulden. An den ursprünglichen Wiedereröffnungstermin im Oktober 2022 hatte er ohnehin nie geglaubt. «Die Bahn steht dort schon sehr lange, da gab es immer Konflikte, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die Bahn kostet eine Stange Geld und es gab immer schon Gegenwind», erinnerte sich Loch.

Nun scheinen alle Weichen gestellt zu sein. «Der neu geplante Herrenstart soll ab März 2027 gebaut werden und bis Ende 2027 abgeschlossen sein, sodass aus heutiger Sicht den Weltmeisterschaften im Februar 2028 nichts mehr im Wege steht», meinte Schwab, der «die Abstimmungen mit dem Naturschutz ausdrücklich nicht als Hindernis bezeichnen» möchte. Man habe immer in einem konstruktiven Dialog gestanden, «auch wenn es unterschiedliche Interessen» gab.

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