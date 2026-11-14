Beim ersten Wettkampf der Saison gelingt den Paarlauf-Weltmeistern Hase und Volodin nicht alles nach Plan, doch das Duo führt nach dem Kurzprogramm.

Everett (dpa) – Trotz eines Sturzes liegen die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin beim Grand Prix in den USA nach dem Kurzprogramm in Führung. Das deutsche Paarlauf-Duo führt bei seinem ersten Wettkampf der Saison mit 72,71 Punkten vor Alisa Efimova und Misha Mitrofanov (71,85 Punkte) aus den USA. Dritter sind die Schweizer Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart mit 70,63 Zählern.

Perfekt war die Darbietung von Hase/Volodin nicht. Die gebürtige Berlinerin kam beim dreifachen Salchow zu Fall. «Ich habe mir gesagt: Keine Einfachsprünge, keine Doppelsprünge in dieser Saison – und wenn ich einen Dreifachsprung versuche und dabei stürze, ist das immer noch besser als ein Einfachsprung. Darüber bin ich also froh», sagte Hase.

Insgesamt sei es aber ein «guter Saisonstart» für die Olympia-Dritten gewesen, sagte die 27-Jährige weiter. Die Kür in Everett im US-Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA steigt am Sonntagmorgen deutscher Zeit.