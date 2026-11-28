Nach mehreren zweiten Plätzen holt Skeleton-Pilotin Susanne Kreher in Altenberg ihren ersten Weltcupsieg. Nicht nur Kreher sorgt für einen deutschen Traumstart in die Saison.

Altenberg (dpa) – Die Olympia-Zweite Susanne Kreher hat den ersten Weltcup ihrer Skeleton-Karriere gewonnen. Die 27-Jährige vom Dresdner SC setzte sich auf ihrer Heimbahn in Altenberg mit 0,48 Sekunden Vorsprung vor Junioren-Weltmeisterin Viktoria Hansova durch, die bei ihrem Weltcup-Debüt gleich aufs Podest fuhr. Dritte wurde Corinna Leipold vor Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise. Sie machten das deutsche Traumergebnis damit perfekt.

Zwei Monate Trainingsrückstand

«Mega gut, ich habe sehr viele Silbermedaillen hier gesammelt, für Gold hat es vorher nicht gereicht. Ich freue mich so sehr, dass ich es endlich geschafft habe», sagte Kreher, die in Altenberg zuletzt viermal hintereinander auf Rang zwei im Weltcup landete.

Zuletzt konnte die Weltmeisterin von 2023 in St. Moritz bei der internen Qualifikation nicht ihren Schlitten anschieben, da sie sich am Sitzbein verletzt hatte. Erst seit zwei Wochen kann sie wieder selbst anschieben. «Ich merke die Verletzung noch, habe zwei Monate Trainingsrückstand. Aber ich bin in der Bahn sehr gut unterwegs. Ich fühle mich sehr gut auf dem Gerät», erklärte Kreher.