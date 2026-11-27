Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte überrascht beim Saisonstart mit einer neuen Partnerschaft. Nach Rheinmetall steigt auch ein Fußball-Bundesligist in den Bobsport ein.

Altenberg (dpa) - Laura Nolte hat im neuen BVB-Bob den ersten Saisonsieg eingefahren. Die zweimalige Zweierbob-Olympiasiegerin gewann beim Saisonauftakt in Altenberg den Monobob-Weltcup mit 0,25 Sekunden Vorsprung vor Lisa Buckwitz. Dritte wurde die Australierin Bree Walker. Weltcup-Debütantin Leona Klein kam auf Rang fünf.

BVB gibt Nolte «richtigen Schwung»

Wenige Minuten vor dem Rennen wurde die neue Zusammenarbeit von Nolte mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bekannt. «Es ist mega cool mit dem BVB-Logo auf dem Bob zu fahren. Es gibt richtigen Schwung. Von so einem großen Verein unterstützt zu werden, bedeutet mir richtig viel», sagte Nolte der Deutschen Presse-Agentur.

Erst bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz Anfang der Woche präsentierte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) Rheinmetall als neuen Sponsor. Erst vor kurzem hatten Borussia Dortmund und der umstrittene Düsseldorfer Rüstungskonzern mitgeteilt, dass der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag nach dann drei Jahren nicht verlängert wird. Die Zusammenarbeit mit Rheinmetall sorgte von Beginn an für Widerstand in der BVB-Fanszene. Der Vertrag zwischen dem BSD und Rheinmetall läuft bis Olympia 2030.

Nolte über BVB-Zusammenarbeit: «Ein Stück Heimat»

Nolte betonte, dass sie weiterhin für ihren Heimatverein BSC Winterberg starten werde. «Ich bleibe beim BSC Winterberg, der BVB unterstützt mich darüber hinaus, was ich mega cool finde, dass sich der große Fußball-Club auch um uns Bobfahrer kümmert. Die haben ein Riesen-Netzwerk und eine große Wucht dahinterstehen», sagte die 28-Jährige, die auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen somit doppelte Unterstützung hat.

Das schwarz-gelbe Vereinslogo prangte beim Saisonauftakt auf dem Schlitten von Nolte. Für die in Unna in NRW geborene Nolte ist die Zusammenarbeit mit dem Traditionsverein «ein Stück Heimat.»