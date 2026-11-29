Die deutschen Skispringerinnen bejubeln ihren ersten Podiumsplatz in dieser Saison. Agnes Reisch muss in Hinzenbach nur zwei Konkurrentinnen knapp den Vortritt lassen.

Hinzenbach (dpa) – Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen den ersten Weltcup-Podestplatz im WM-Winter beschert. Die 27-Jährige belegte in Hinzenbach den dritten Rang hinter der siegreichen Slowenin Nika Prevc und Lisa Fettner aus Österreich. Luisa Görlich komplettierte als Sechste das gute deutsche Abschneiden.

Nach 91 Metern im ersten Durchgang sprang Reisch im Finale bei verkürztem Anlauf auf 87 Meter. Mit 230,5 Punkten lag sie nur 5,2 Zähler hinter Prevc, die auf 89,5 und 88 Meter kam. Görlich steigerte sich nach 84,5 Metern im zweiten Sprung auf 88 Meter.

Für die Schützlinge von Bundestrainer Heinz Kuttin war es der erste Podestplatz seit gut zehn Monaten. Ende Januar hatte es mit Selina Freitag als Dritte in Zao (China) letztmals eine DSV-Springerin aufs Podium geschafft. Bereits am Samstag hatte sich der Aufwärtstrend mit Rang sechs für Görlich und Platz acht für Reisch angedeutet.