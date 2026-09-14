Glamour-Girl Jutta Leerdam nimmt sich eine Auszeit vom Eisschnelllauf. In der kommenden Saison wird sie nicht bei Wettkämpfen antreten. Die weitere Zukunft lässt sie offen.

Utrecht (dpa) – Die niederländische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jutta Leerdam legt in der kommenden Saison eine Wettkampfpause ein. Die 27-Jährige werde sich vorübergehend zurückziehen, teilte sie auf ihrem YouTube-Kanal mit. Einen endgültigen Rücktritt schließ das Glamour-Girl aus – zumindest zunächst.

«Ich folge meinem Gefühl», sagte Leerdam. «Ob ich meine Karriere beende? Das fühlt sich zu endgültig an. Eines weiß ich sicher: Ich werde in dieser Saison nicht antreten. Ihr werdet mich nicht auf dem Eis sehen.»

Gold und Silber bei Olympia in diesem Jahr

Leerdam hatte bei den Olympischen Spielen in Mailand im Februar Gold über 1.000 Meter und Silber über 500 Meter gewonnen. «Ich möchte die Tür zu etwas, das ich so sehr liebe – das Eisschnelllaufen – noch nicht vollständig schließen», sagte die Sprinterin, die in den sozialen Medien ein Star ist. Mehr als sechs Millionen Follower hat Leerdam auf Instagram. Sie wolle sich nun unter anderem auf die Produktion von Videos für soziale Medien konzentrieren, so die Niederländerin.

Ihr Partner ist der umstrittene US-Influencer Jake Paul. Der 29 Jahre alte Trump-Anhänger hat auf Instagram sogar mehr als 28 Millionen Follower und ist auch durch seine Boxkämpfe bekannt. Ende 2025 hatte er gegen den früheren Weltmeister Anthony Joshua verloren.