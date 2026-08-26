Eiskunstlauf-Star Alysa Liu aus den USA setzt in der neuen Saison bei Wettkämpfen aus. Was die 21-Jährige plant und wie es nach der Saison weitergehen soll.

Oakland (dpa) – Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu wird in der neuen Saison eine Wettkampfpause einlegen. Das teilte die 21-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit. «Während andere ihre Programme bekanntgeben, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um anzukündigen, dass ich in dieser Saison nicht an Wettbewerben teilnehmen werde», schrieb Liu.

Liu: «Keine Sorge: Ich komme zurück»

Die Amerikanerin versicherte aber, dass sie für Wettbewerbe auf die Eisfläche zurückkehren werde. «Keine Sorge: Ich komme zurück.» Sie werde sich die Zeit nehmen, sich «neu zu justieren, an den Feinheiten zu arbeiten und was sonst noch so dazugehört», erklärte Liu.

Bei den Olympischen Spielen im Februar in Italien gewann Liu sowohl mit dem Team als auch im Einzel Gold. 2022 hatte sie im Alter von 16 Jahren vollkommen überraschend ihre Karriere beendet. Zur Saison 2024/2025 kehrte sie zurück und wurde auf Anhieb Weltmeisterin. In der vergangenen Saison folgte dann mit dem Olympiasieg die Krönung.

«Ich möchte mich immer wieder auf neue Art und Weise herausfordern, damit sich meine Ausdruckskraft und mein Eislauf weiterentwickeln können. Mir ist wichtig, dass mein Sport mein persönliches Wachstum widerspiegelt», erklärte sie weiter.