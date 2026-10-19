Ihre Schwangerschaft hat sie selbst als ein Wunder bezeichnet. Nur einige Tage nach der frohen Nachricht kam die norwegische Skispringerin Silje Opseth mit Schmerzen ins Krankenhaus.

Trondheim (dpa) – Schreck für die schwangere Skispringerin Silje Opseth (27): Die Norwegerin musste wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden. Auf Instagram machte Opseth die Operation öffentlich. «Eine Blinddarmentzündung stand nicht auf meiner Bingokarte für 2026», schrieb sie dort unter einem Bild von sich in einem Krankenhausbett, auf dem sie den Daumen in die Höhe reckt. «Dank des norwegischen Gesundheitssystems geht es sowohl mir als auch dem Kleinen gut.» Sie brauche nun nur etwas Zeit, sich auszuruhen und zu heilen.

Nach dem Schreck schon wieder zu Scherzen aufgelegt

«Ich kenne meinen Körper zum Glück ziemlich gut, deshalb habe ich ziemlich früh gemerkt, dass etwas komisch war», sagte Opseth der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Zwölf Stunden nachdem sie in der Stadt Trondheim ins Krankenhaus gekommen war, sei sie bereits operiert worden.

Ein Bild, auf dem sie im Bett sitzt und etwas aus einem Becher trinkt, kommentierte sie bei Instagram mit: «Die Freude über ein Glas Saft nach neun Stunden ohne Essen». Ein weiteres, auf dem sie die Hand abwehrend hoch hält, beschrieb sie mit: «Einen lustigen Freund zu haben ist nicht so einfach, wenn man drei Löcher im Bauch hat.»

Schwangerschaft gleicht für Opseth einem «kleinen Wunder»

Die Schwangerschaft hatte Opseth erst vor einer knappen Woche ebenfalls bei Instagram verkündet und als «kleines Wunder» beschrieben: Zuvor hatte die Skispringerin herausgefunden, dass sie sich aufgrund einer vorzeitigen Eierstockinsuffizienz trotz ihres jungen Alters bereits in der Perimenopause befinde. Diese Übergangsphase vor der Menopause ist durch hormonelle Veränderungen und eine nachlassende Eierstockfunktion gekennzeichnet, wodurch die Fruchtbarkeit schon in jungen Jahren deutlich sinken kann. Opseth habe sich aber immer Kinder gewünscht, schrieb die Skispringerin in dem Beitrag. Die 27-Jährige und ihr Partner erwarten ihr Baby im Mai.