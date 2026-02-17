Der Schnee in Livigno bringt das Olympia-Programm durcheinander - das betrifft auch zwei deutsche Athletinnen. Nun wurden vier Wettbewerbe neu angesetzt.

Livigno (dpa) - Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt und neu terminiert worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne.

Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt.

Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen am Dienstag vorerst abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10.00 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13.00 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein - ohne deutsche Beteiligung.