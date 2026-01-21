Anders als noch am Vortag schafft es diesmal keine deutsche Skispringerin in Japan unter die besten drei. Ihre Asientour ist noch nicht zu Ende.

Zao (dpa) – Selina Freitag hat es beim Weltcup im japanischen Zao nicht erneut auf das Podest geschafft. Die derzeit beste deutsche Skispringerin belegte am Tag nach ihrem dritten Rang diesmal nur Platz sieben. Die 24 Jahre alte Sächsin sprang 90,5 und 92,5 Meter weit. Damit war sie die zweitbeste Deutsche. Aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin war diesmal Agnes Reisch die stärkste. Die 26-Jährige landete nach 95 und 98 Metern und wurde Vierte.

Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Lisa Eder vor der im Gesamtweltcup führenden Slowenin Nika Prevc. Die Kanadierin Abigail Strait wurde Dritte. Katharina Schmid konnte ihr Potenzial in Zao nicht abrufen. Platz 29 vom Vortag ließ die Oberstdorferin Rang 17 folgen.

Für die Athletinnen geht es am Wochenende mit der dritten Station ihrer Asien-Tour im japanischen Sapporo weiter, bevor in Willingen die Olympia-Generalprobe ansteht.