Zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes verfehlen die deutschen Springerinnen die Top Ten. Das Wochenende wird geprägt von überragenden Gastgeberinnen.

Lillehammer (dpa) – Die deutschen Skispringerinnen haben auch zum Abschluss ihres Weltcups im norwegischen Lillehammer nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Selina Freitag belegte als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin nur den 13. Platz. Die 25-Jährige sprang 124,5 und 126,5 Meter weit. Agnes Reisch belegte beim erneut von den Gastgeberinnen dominierten Wettkampf Rang 15.

Den Sieg sicherte sich Lokalmatadorin Anna Odine Stroem mit Sätzen auf 131 und 132,5 Meter. Sie gewann vor ihren Landsfrauen Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen. Tags zuvor hatten beim Sieg von Kvandal sogar gleich fünf Norwegerinnen die ersten fünf Plätze belegt. Freitag war auf Rang acht die beste Deutsche gewesen.