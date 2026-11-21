Österreich und Norwegen dominieren bei den Skispringern und Springerinnen den Weltcup-Auftakt. Die Deutschen springen nur hinterher. Selina Freitag schafft den einzigen Top-Ten-Platz.

Lillehammer (dpa) - Die deutschen Skispringer sind beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Olympiasieger Philipp Raimund kam bei schwierigen Bedingungen mit schnell wechselnden Winden nur auf den 15. Rang. Pius Paschke wurde 18.

Es gewann Stefan Embacher aus Österreich mit deutlichem Vorsprung vor Lokalmatador Halvor Egner Granerud sowie Landsmann und Weltcup-Debütant Raffael Zimmermann. Der Dominator der Vorsaison, Domen Prevc aus Slowenien, schied als Letzter aus. Der frühere Weltklasse-Springer und TV-Experte Severin Freund bezeichnete die Bedingungen besonders im ersten Durchgang als nicht fair und teilweise nicht springbar.

Raimund verbessert

Der Rückstand von Raimund auf den Sieger war mit 54,5 Punkten beträchtlich. Dennoch war der 26-Jährige zufrieden. «Es geht in die richtige Richtung. Es sind kleine Schritte, die ich machen muss. Ich komme Stück für Stück immer näher ran», sagte Raimund in der ARD. In der Qualifikation war er nur 33. geworden.

Die weiteren deutschen Starter erreichten den zweiten Durchgang nicht. Felix Hoffmann wurde 31., Max Unglaube 48. Bereits in der Qualifikation waren Routinier Andreas Wellinger und Ben Bayer gescheitert. Karl Geiger war gar nicht erst nominiert worden. «Es ging mir schon besser. In der Qualifikation auszuscheiden, ist nicht mein Anspruch», sagte Doppel-Olympiasieger Wellinger.

Norwegerinnen dominieren

Noch weiter vom Podest nach Punkten entfernt waren die deutschen Skispringerinnen, die gegen die Norwegerinnen chancenlos waren. Selina Freitag landete als beste Deutsche auf dem achten Rang, hatte aber 63 Punkte Rückstand auf die Siegerin Eirin Maria Kvandal aus Norwegen und 44,6 Punkte auf das Podest. Agnes Reisch wurde Zehnte.

Hinter Kvandal belegten Ingvild Synnoeve Midtskogen und Gyda Westvold Hansen die Plätze zwei und drei. Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Stroem und Heidi Dyhre Traaserud machten den Fünffach-Triumph der Norwegerinnen perfekt.

Freitag mit starkem zweitem Sprung

Bei wechselnden Winden und zahlreichen Gate-Wechseln zeigte Freitag einen starken zweiten Sprung und verbesserte sich noch um acht Plätze. Reisch hingegen fiel leicht zurück. Beim zweiten Sprung habe sie ein bisschen mehr Überzeugung und Schmackes gehabt, sagte Freitag.

Nicht nur die deutschen Springerinnen taten sich bei den Bedingungen schwer. Auch Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc aus Slowenien belegte nur Rang 17. Juliane Seyfarth (23.), Luisa Görlich (25.) und Alvine Holz (26.) hatten nur knapp den Finaldurchgang erreicht und verbesserten sich noch leicht. Emely Torazza schied als 33. aus.