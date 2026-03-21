Am vorletzten Weltcup-Wochenende haben die deutschen Skispringerinnen zunächst nichts mit den Podestplätzen zu tun. Auf der Skiflugschanze von Vikersund haben sie am Sonntag noch eine Chance.

Vikersund (dpa) – Die deutschen Frauen sind beim Skiflug-Weltcup in Vikersund deutlich distanziert worden. Agnes Reisch schaffte es als einzige DSV-Athletin in die Entscheidung und auf Rang 14. Selina Freitag (17.), Juliane Seyfarth (19.) und Katharina Schmid (20.) hatten durch ihre Leistungen beim ersten Sprung die Qualifikation für die Entscheidung verpasst. Die Regularien im Skifliegen besagen, das nur 15 der 20 Starterinnen im zweiten Durchgang dabei sind.

Der Sieg in Norwegen ging an Lokalmatadorin Eirin Maria Kvandal, die Frida Westman aus Schweden auf Rang zwei verwies. Dritte wurde Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc. Die Slowenin hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt, dann aber im Finale die Landung verpatzt. Am Sonntag steht am Vikersundbakken nahe Oslo ein zweites Springen der Frauen an.