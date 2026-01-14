Ein Infekt stoppt die deutschen Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan bei ihren EM-Plänen. Das Duo geht kein Risiko, denn Olympia bleibt das große Ziel.

Sheffield (dpa) – Die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan müssen ihre Teilnahme an der Eiskunstlauf-Europameisterschaft im britischen Sheffield kurzfristig absagen. Steffan habe das offizielle Training am Dienstag wegen eines Infekts abgebrochen, teilte die Deutsche Eislauf-Union mit.

«Es ist sehr schade, dass wir bei den Europameisterschaften nicht starten können. Aber die Gesundheit geht vor und wir wollen auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen kein Risiko eingehen. Die Winterspiele in Mailand sind das große Ziel», erklärte Steffans Eistanzpartnerin Janse van Rensburg.

Für die fünfmaligen deutschen Meister rückt das Duo Charise Matthaei/Max Liebers nach. Der Rhythmustanz im Eistanzen finde am Freitag (ab 13.30 Uhr) statt. Der Kürtanz der besten 20 Paare mit der Medaillenentscheidung steigt am Samstagabend (ab 19.30 Uhr).