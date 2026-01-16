Das deutsche Eistanz-Duo Charise Matthaei und Max Liebers nimmt unverhofft an der EM in Sheffield teil - und qualifiziert sich für die Kür. Mit der Medaillenentscheidung haben sie aber nichts zu tun.

Sheffield (dpa) – Die Eistänzer Charise Matthaei und Max Liebers stehen im Kürfinale bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im britischen Sheffield. Das von der Deutschen Eislauf-Union nachnominierte Duo belegt nach dem Rhythmustanz mit 63,49 Punkten den 17. Platz. Matthaei/Liebers rückten für Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan nach. Die deutschen Meister mussten wegen eines Infekts bei Steffan kurzfristig auf ihre EM-Teilnahme verzichten.

In Führung liegt nach dem Rhythmustanz und vor dem Kürtanz der besten 20 Paare am Samstag (ab 19.30 Uhr) das französische Duo Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron mit 86,93 Zählern. Dahinter folgen Lilah Fear und Lewis Gibson aus Großbritannien (85,47 Punkte) sowie die Italiener Charlène Guignard und Marco Fabbri (84,48 Punkte).