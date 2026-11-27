Rodel-Ikone Georg Hackl sieht in Felix Loch einen Ausnahmefahrer, der sogar mehr mitbringt als er selbst einst. Schon beim Weltcup-Auftakt in Winterberg kann Loch Geschichte schreiben.

Winterberg (dpa) - Der «Hackl Schorsch», wie ihn schon immer alle riefen, geht nicht mehr so gern ans Telefon, wenn nach seiner Expertise verlangt wird. Er sei ja jetzt in Rente und am Haus sei auch immer was zu tun. Wenn am Wochenende aber wieder der Rennrodel-Zirkus beginnt, schaut der dreimalige Olympiasieger und Ex-Trainer genau auf seinen Thronfolger. Felix Loch, ein Ausnahmefahrer wie es früher Georg Hackl war, kann in Winterberg seinen 58. Weltcupsieg holen - und damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

«Der Felix hat eigentlich alles, was er braucht, was der Rodler braucht. Der bringt viel mehr mit, als ich damals hatte, weil er hat eine überragende körperliche Performance», lobte der 60-jährige Hackl den 23 Jahre jüngeren Loch. Aktuell teilt sich der achtmalige Gesamtweltcupsieger den Rekord mit dem früheren Hackl-Rivalen Armin Zöggeler. Der Südtiroler rast aber seit zwölf Jahren nicht mehr durch den Eiskanal. Hackl feierte als Aktiver 33 Weltcup-Erfolge.

Loch will mindestens bis Olympia 2030 fahren

Rekorde seien «wahrscheinlich da, um gebrochen zu werden», sagte Loch zurückhaltend. Die magische Zahl wird er knacken, denn der 37-Jährige denkt noch lange nicht ans Aufhören. Mindestens bis Olympia 2030 in den französischen Alpen will er weiter die Röhre hinabsausen. Weil ihm das Fahren nun mal Spaß macht, erklärt der 1,91 Meter große Modellathlet.

Für Bundestrainer Patric Leitner winkt der Weltcup-Rekord schon in Winterberg: «Der ist wirklich gut drauf, fahrerisch und athletisch auf einem Top-Niveau, hat eine super Vorbereitung gehabt», sagte er über Loch - «und motiviert bis unter die Haarspitzen».

Loch: «Natürlich zwickt oder zwackt es das ein oder andere Mal»

Fit genug fühlt sich Loch für weitere Großtaten. «Natürlich zwickt oder zwackt es das ein oder andere Mal irgendwo immer so ein bisschen, aber das sind keine großen Baustellen.» Zumal ein attraktives Zwischenziel auf dem Weg zu Olympia winkt: die Heim-WM 2028 im jüngst wiedereröffneten Eiskanal am idyllischen Königssee.

Abnutzungserscheinungen? Motivationsprobleme? Kennt der zweifache Vater nicht. «War eigentlich noch nie ein Problem», sagt er schmunzelnd. So lang wie er vorn mitfahren könne, «auch am Start natürlich noch so mit dabei bin», so lang mache er natürlich weiter. Lochs Erkenntnis aus den Trainingsfahrten in Winterberg: «Ganz in Ordnung.»

Hackl: «Er bestimmt auch das Niveau der Startzeiten»

Die Experten sehen ihn nach dem Gesamtweltcup-Triumph in der Vorsaison erneut als Favorit. «Er bestimmt auch das Niveau der Startzeiten in seinem jetzigen hohen Alter noch, was ich damals überhaupt nicht konnte», lobte Hackl. «Es gibt keinen Grund, warum er da nicht ganz vorne mit dabei sein sollte.»

Der größte Rivale kommt aus dem eigenen Team: Olympiasieger Max Langenhan. Am Saisonende werde wieder ein Deutscher oben stehen, verspricht der 27-Jährige: «Im Gesamtweltcup lehne ich mich aus dem Fenster: zu 110 Prozent. Das muss unser Anspruch sein.» Ob Langenhan oder Loch, das sei ihm egal. Bei der Weltmeisterschaft Anfang 2027 in Innsbruck sind die Österreicher aber favorisiert. Ein deutscher WM-Coup? «Das wäre der größte Erfolg, den wir je hatten», meinte Langenhan.

Welche Rolle spielen die neuen Regeln?

Offen ist die Frage, welche Folgen die Regelanpassungen haben. Die Schlitten sind einheitlicher geworden und stabiler im Fahrverhalten, damit die kleinen Teams näher an die großen rücken. Vielleicht ein Vorteil für Loch, der - anders als Langenhan - das neue Modell schon in der Vorsaison fuhr und viel daran tüftelte.

Für Hackl spielen die Änderungen beim Material keine große Rolle. Die Topfahrer würden sich rasch anpassen. Für ihn steht fest: «Der Felix und der Max sind schon irgendwo eine Hausnummer für sich.»