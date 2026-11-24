Ärzte kämpften um sein Leben. Die Verletzungen von Sandro Michel durch den Horror-Sturz in Altenberg waren schwerwiegend. Jetzt sitzt er wieder im Schlitten.

Altenberg (dpa) – Es ging nur ums Überleben, an Bobfahren war nicht zu denken. Vier Notoperationen in der Universitätsklinik Dresden an Hüfte und Brustkorb. Die Ärzte retteten Bobanschieber Sandro Michel nach dem schrecklichen Unfall im Februar 2024 im anspruchsvollen Eiskanal von Altenberg das Leben.

Der voll besetzte und 500 Kilogramm schwere Schlitten war von der ansteigenden Zielkurve unkontrollierbar zurück in die Bahn gerutscht. Dort hatte Michel gelegen, der Schweizer war benommen gewesen, nachdem er aus dem Bob herausgeschleudert worden war.

Laufen musste er neu lernen

Die Verletzungen mit einer abgerissenen Hüfte, einem abgetrennten Oberschenkelkopf, 14 gebrochenen Rippen, einen Schulterblattbruch sowie Einblutungen in der Lunge waren schwerwiegend. Aufgeben war für Michel keine Option.

«Vor fast drei Jahren sagten mir die Ärzte, dass ich, wenn ich hart daran arbeite, vielleicht wieder mehr oder weniger normal laufen könnte. Aber Bob fahren? Das würde mir wahrscheinlich nie wieder gelingen», schrieb der 30-Jährige auf Instagram. Laufen musste er neu lernen.

Danach stemmte er Gewichte und kehrte auf die Tartanbahn zurück. Quälende Wochen und Monate vergingen. Die zerstörte Hüfte machte bei den ersten Anschubtests Probleme, auch das Knie hatte noch nicht die richtige Höhe. Das Sitzen im Bob schmerzte. Für Michel waren und sind das nur kleine Probleme auf dem Weg zurück.

Das Wunder passierte in Lillehammer auf der WM-Bahn

Nach 982 Tagen war das Wunder perfekt: die erste Bobfahrt auf der nächsten WM-Bahn bei Lillehammer mit Pilot Michael Vogt. «Es war ein unglaublich emotionaler Moment. Nach allem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe», sagte Michel. «Ein Moment, den ich nie vergessen werde.»

Der Weg dahin «gegen alle Widrigkeiten» ist nur ein Zwischenziel. Michel will mehr. Das Comeback im Weltcup ist erst nächste Saison geplant. Noch fehlen im Sprint Nuancen. Langfristig ist ein Start bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen das Ziel. Aber er braucht weiterhin Geduld.

Vogt-Team startet erstmals nach dem Unfall wieder in Altenberg

Sein Pilot Vogt wird an diesem Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Altenberg erstmals nach dem Sturz wieder fahren – ohne Michel. In der Vorsaison boykottierten die Schweizer den Eiskanal im Erzgebirge noch. «Ich fahre nicht auf einer Bahn, wo einer unserer Anschieber fast gestorben wäre und sich seither nichts geändert hat», sagte Vogt damals. Nun wolle der Olympia-Dritte von Cortina seine Ziele im Gesamtweltcup verwirklichen. Das geht nur mit Altenberg.

Im Hintergrund wird eilig an Lösungsansätzen und Prototypen gearbeitet. Der neueste Clou ist ein Gurtsystem. Dieses hätte womöglich das Herausschleudern des auf Position vier sitzenden Anschiebers im Schlitten verhindern können.

Sicherheitslösungen aktuell im Test

«Im Gurtsystem sind wir so weit, ein funktionales System für den letzten Mann an den Start zu bringen. Gerade erfolgt die technische Untersuchung durch das Allianz-Zentrum für die Technik bei den Umlenkpunkten, damit dann im Safety-Bob getestet werden kann. Dafür wurde extra eine Gurtrolle für den Bob entwickelt», sagte Vorstandschef Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) der Deutschen Presse-Agentur. Der BSD-Technology-Partner nahm dafür 220.000 Euro in die Hand.

«Das ist mir ein persönliches Anliegen. 30 Jahre wollte der BSD, dass die Bobs schneller werden, nun sollen sie sicherer werden», betonte Schwab. Auch ein Rückhaltesystem wird mit Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner und dem Institut Ifosa in Kürze bei Tests am Königssee zum Einsatz kommen. Ein Prototyp eines Überroll-Systems wie bei der Formel 1 wird aktuell getestet. «Dafür wird extra ein Bob in die Ecke geworfen, um genaue Aufschlüsse zu bekommen», sagte Schwab.