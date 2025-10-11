Die deutschen Curling-Frauen dürfen weiter von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 träumen. In Schottland überwinden sie die nächste Qualifikationshürde.

Aberdeen (dpa) – Die deutschen Curling-Frauen haben weiter die Chance auf die erste Olympia-Teilnahme seit 2010. Bei der Vor-Qualifikation im schottischen Aberdeen sicherte sich das Team um Kapitänin Sara Messenzehl einen der letzten drei Startplätze für das entscheidende Qualifikationsturnier in Kanada im Dezember.

Das Ticket für das Event in Nordamerika löste Deutschland durch ein 9:7 gegen Ungarn. Zuvor hatte das Team in der Vorrunde Platz zwei hinter Tschechien belegt.

Männer schon sicher dabei

Der Deutsche Curling Verband darf bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar damit weiter auf einen Startplatz in allen drei Wettbewerben hoffen. Während die Männer in Italien sicher dabei sind, geht es in Kanada außer für die Frauen auch fürs Mixed-Doppel noch ums Olympia-Ticket. Jeweils zwei Startplätze in den drei Wettbewerben werden noch vergeben.

Im Mixed-Doppel, das erst seit 2018 olympisch ist, wäre eine deutsche Teilnahme eine Premiere. Bei den Frauen war zuletzt 2010 in Vancouver ein deutsches Team dabei.