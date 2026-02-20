Bei den Olympischen Winterspielen in Italien holt Norwegen durch Biathlet Johannes Dale-Skjevdal die 17. Goldmedaille. So viele waren es noch nie zuvor.

Antholz (dpa) - Der norwegische Biathlet Johannes Dale-Skjevdal hat seinem Land mit dem Olympiasieg im Massenstart-Wettbewerb einen Gold-Rekord beschert. Der Triumph bedeutete den 17. Olympiasieg für die Skandinavier bei den Winterspielen in Italien. «Es ist total schön, Teil dieser Statistik zu sein», sagte der 28-jährige Dale-Skjevdal: «Olympisches Gold bedeutet Geschichte, daran werden ich und viele Menschen noch lange denken. Es ist wunderbar, dass ich meinem Land dabei helfen konnte.»

Noch nie zuvor in der olympischen Geschichte hatte ein Land mehr Erfolge bei einzelnen Winterspielen gefeiert. Auch die bisherige Bestmarke hielt Norwegen: In Peking 2022 gewannen die Skandinavier 16 Goldmedaillen.