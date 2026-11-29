Francesco Friedrich muss erneut Adam Ammour im Viererbob den Vortritt lassen. So reicht es nur im Zweier zum Sieg. Laura Nolte ist hingegen das Maß der Dinge - im BVB-Bob.

Altenberg (dpa) - Erneut hat Adam Ammour einen Heimsieg vom viermaligen Olympiasieger Francesco Friedrich in Altenberg verhindert. Der für Eintracht Frankfurt fahrende Vorjahressieger Ammour fing den nach Lauf eins in Führung liegenden Friedrich mit acht Hundertstelsekunden im Finallauf noch ab.

«Wir sind sehr happy, es war ein hartes Rennen. Die Fahrten waren super», sagte Ammour, der mit der neu formierten Crew Issam Ammour, Henrik Bosse und Friedrichs Ex-Anschieber Alexander Schüller fuhr. Dritter wurde Maximilian Illmann mit seinem Team.

Im Zweierbob hatte Friedrich mit Anschieber Simon Wulff, der sich nach seiner 21-monatigen Dopingsperre mit Startrekord in 5,10 Sekunden zurückmeldete, noch souverän seinen 90. Weltcupsieg eingefahren. Damit rückt sein Ziel, die Schallmauer von 100. Weltcupsiegen zu schaffen, in greifbare Nähe.

Anschieber-Wechsel nach «Wunschlisten-Bauchgefühl»

«Adam ist im zweiten Lauf sehr gut gefahren, dann hat man es sich auch verdient», sagte Friedrich, der für den weiteren Saisonverlauf einen klaren Einsatzplan für seine beiden Weltklasse-Anschieber Wulff und Fleischhauer im kleinen Schlitten hat. «Wir sind nach Wunschlisten-Gefühl gegangen. Georg wollte unbedingt in Cortina und am Königssee fahren, Simon fährt nächste Woche in Innsbruck und dann teilen sie sich in Winterberg und St. Moritz rein, jeder ein Rennen», sagte Friedrich.

Der Schweizer Michael Vogt fuhr erstmals seit dem Horrorsturz im Februar 2024 wieder in Altenberg. In der Vorsaison boykottierten die Eidgenossen den Eiskanal noch. «Ich fahre nicht auf einer Bahn, wo einer unserer Anschieber fast gestorben wäre», sagte der Olympia-Dritte damals. Sein 500 Kilogramm schwerer Schlitten war nach einem Sturz von der ansteigenden Zielkurve unkontrollierbar zurückgerutscht und hatte den benommen in der Bahn liegenden Anschieber Sandro Michel voll erwischt und dabei lebensgefährlich verletzt. Nun kam Vogt bei seinem Comeback auf Rang sieben.

Auch Nolte mit Doppelsieg

Laura Nolte feierte im neuen BVB-Bob einen Doppelsieg. Die zweimalige Zweierbob-Olympiasiegerin setzte sich im Monobob und im Zweierbob mit Anschieberin Leonie Kluwig durch. Mit 0,70 Sekunden Vorsprung verwies sie Lisa Buckwitz mit Lauryn Siebert auf Rang zwei. Dritte wurden die Österreicherinnen Katrin Beierl und Nicola Pichler.

«Die Bahn macht mir mittlerweile richtig viel Spaß», sagte die 28-Jährige, die auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen von Borussia Dortmund unterstützt wird. Zudem schloss der deutsche Verband im Vorfeld einen Sponsoringvertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ab.