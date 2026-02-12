Das deutsche Curling-Team legt den Grundstein für den Erfolg mit einer starken dritten Runde. Nun geht es im olympischen Turnier gegen den Gastgeber.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo erstmals gewonnen. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz besiegte Norwegen mit 5:4. Zum Auftakt hatte es gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada eine knappe 6:7-Niederlage gegeben.

Mit einer starken dritten Runde (3:0), einem sogenannten End, legte die deutsche Mannschaft den Grundstein für den Erfolg über den Weltranglisten-Achten. Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Freitag (19.05 Uhr) Gastgeber Italien.

Die ersten vier Teams erreichen Halbfinale

Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen in Norditalien um die Medaillen. Die besten vier Teams der Vorrunde, in der jeder gegen jeden antritt, erreichen das Halbfinale. Die deutschen Männer hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten die Olympia-Teilnahme.